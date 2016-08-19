Семак: «Не вижу проблемы в том, что Слуцкий сравнил себя с дерьмом»

Тренер «Зенита» Сергей Семак, входивший в штаб сборной России на Евро-2016, высказал мнение об интервью Леонида Слуцкого, которое тот дал после провала национальной команды во Франции.

«Я читал интервью Слуцкого после Евро-2016. Абсолютно согласен со всем, что он сказал. Эти же вопросы поднимали ведь и другие тренеры, например Фабио Капелло. Ничего нового для себя я не прочитал, поскольку мы много общались с Леонидом Викторовичем. Хорошо, что Слуцкий согласился на интервью после чемпионата Европы. Лично мне оно очень понравилось. Трудно найти более открытого тренера, который способен прямо говорить обо всех проблемах.

Приглашали ли в номер Слуцкого после матча с Уэльсом для разговора? Нет, не приглашали. Наверное, решение посидеть и поговорить возникло спонтанно. Я бы не стал уделять слишком большое внимание этой истории, вокруг нее создали излишнюю шумиху. Если человек хочет что-то сделать, а у него не получается, он может критиковать себя. Естественная реакция. Вопрос только в том, кто и какие выражения для этого выбирает. Таково их мнение.

Нормально ли публично сравнивать себя с дерьмом даже после такого поражения? Мне кажется, это нормально. Никакой проблемы тут нет. Чем больше самокритики, тем лучше. Вы сами понимаете, что речь идет о состоявшихся людях, настоящих профессионалах. Они в любом случае продолжают хорошо делать свою работу. Не думаю, что эти слова в худшую сторону изменят течение их жизни, что-то нарушат в ней» – сказал Семак.