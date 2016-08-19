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  • Семак: «Не вижу проблемы в том, что Слуцкий сравнил себя с дерьмом»

Семак: «Не вижу проблемы в том, что Слуцкий сравнил себя с дерьмом»

19 августа 2016, 13:51
16

Тренер «Зенита» Сергей Семак, входивший в штаб сборной России на Евро-2016, высказал мнение об интервью Леонида Слуцкого, которое тот дал после провала национальной команды во Франции.

«Я читал интервью Слуцкого после Евро-2016. Абсолютно согласен со всем, что он сказал. Эти же вопросы поднимали ведь и другие тренеры, например Фабио Капелло. Ничего нового для себя я не прочитал, поскольку мы много общались с Леонидом Викторовичем. Хорошо, что Слуцкий согласился на интервью после чемпионата Европы. Лично мне оно очень понравилось. Трудно найти более открытого тренера, который способен прямо говорить обо всех проблемах.

Приглашали ли в номер Слуцкого после матча с Уэльсом для разговора? Нет, не приглашали. Наверное, решение посидеть и поговорить возникло спонтанно. Я бы не стал уделять слишком большое внимание этой истории, вокруг нее создали излишнюю шумиху. Если человек хочет что-то сделать, а у него не получается, он может критиковать себя. Естественная реакция. Вопрос только в том, кто и какие выражения для этого выбирает. Таково их мнение.

Нормально ли публично сравнивать себя с дерьмом даже после такого поражения? Мне кажется, это нормально. Никакой проблемы тут нет. Чем больше самокритики, тем лучше. Вы сами понимаете, что речь идет о состоявшихся людях, настоящих профессионалах. Они в любом случае продолжают хорошо делать свою работу. Не думаю, что эти слова в худшую сторону изменят течение их жизни, что-то нарушат в ней» – сказал Семак.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Зенит ЦСКА Россия Слуцкий Леонид Семак Сергей
Комментарии (16)
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С-Пб on-line
1471604121
После говна ребята аж забухали
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андрей андреев
1471604912
Я думал одному Слуцкому к врачу,но нет,видимо Семаку тоже.Там вообще адекваты есть?
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Garrincha58
1471605150
все они г*нюки
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vog
1471605460
Дерьмо согласен с дерьмом(по их определению).
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Taps
1471607834
Самокритика-хорошо, главное чтоб не воняло.
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Молчуновский
1471608673
Из этого я понял, что Семакович полностью согласен, что Слуцкер - дерьмо. Если это так ,то Семакович - тот еще фрукт. Или я опять не так все понял. И в действительности все наоборот.
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Nail-football
1471609353
Какой яркий заголовок для такого невзрачного интервью
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takca
1471611097
Уважаю Леню .Не каждый решится сказать о себе всю правду.
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prtcs
1471611999
Он себя не сравнивал с дерьмом. Слуцкий прекрасный тренер.
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richi
1471614001
Когда Слуцкий вывел нашу сборную на ЧЕ, мы подумали, что он сделал из дерьма конфету, и мы ее схавали. Но как показал групповой раунд, это ни хрена не конфета.
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