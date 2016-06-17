Левандовски может оказаться в «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуле»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски готов перебраться в Англию, сообщает Daily Mail. В Премьер-лиге он может оказаться в составе «Манчестер Юнайтед». Но этот клуб нацелен больше на покупку капитана сборной Швеции Златана Ибрагимовича, а двух игроков сразу не потянет. Еще один вариант для футболиста сборной Польши – «Ливерпуль», которым руководит знакомый ему по дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп. Однако эта сделка будет возможна не раньше следующего лета, если «красные» выйдут в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на Левандовски является «Реал». По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне Левандовски провел за «Баварию» в Бундеслиге 32 матча, в которых забил 30 голов.