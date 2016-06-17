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  • Левандовски может оказаться в «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуле»

Левандовски может оказаться в «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуле»

17 июня 2016, 09:22
3

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски готов перебраться в Англию, сообщает Daily Mail. В Премьер-лиге он может оказаться в составе «Манчестер Юнайтед». Но этот клуб нацелен больше на покупку капитана сборной Швеции Златана Ибрагимовича, а двух игроков сразу не потянет. Еще один вариант для футболиста сборной Польши«Ливерпуль», которым руководит знакомый ему по дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп. Однако эта сделка будет возможна не раньше следующего лета, если «красные» выйдут в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на Левандовски является «Реал». По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне Левандовски провел за «Баварию» в Бундеслиге 32 матча, в которых забил 30 голов.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Англия. Чемпионшип Трансферы Бавария Манчестер Юнайтед Ливерпуль Левандовски Роберт
Комментарии (3)
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VReDNiY
1466149734
умора
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fakel-vrn
1466150595
да в любой команде может оказаться любой игрок.... про реал уже не вспоминают....ваш же сайт писал..что уже все докумены подписаны...или на бомбардире одни утки... тогда посоветуйте более адекватный сайт
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allkeeper
1466189048
Да-да, Ливерпуль-Ливерпуль! к Юргену
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