Стали известны команды, которые представят Испанию в еврокубках в следующем сезоне

Стали известны имена команд, которые представят Испанию в еврокубках в следующем сезоне.

В Лиге чемпионов на групповом этапе выступят «Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Севилья». Также туда может пробиться «Вильярреал», который начнет борьбу с раунда плей-офф. В случае поражения команда отправится в группу Лиги Европы.

Во втором по значимости еврокубке на групповой стадии Примеру представят «Атлетик» и «Сельта». Причем последние пробились на данный этап благодаря победе «Барселоны» над «Севильей» в финале Кубка Испании.