Рыбус попрощался с «Тереком»

Полузащитник «Терека» Мацей Рыбус попрощался с грозненским клубом после завершения матчей 30-го тура Премьер-лиги.

«Спасибо «Тереку» за четыре года, это было очень хорошее и удачное время для меня. Хочу поблагодарить всех, с кем работал в эти годы, спасибо болельщикам. «Терек» всегда поддерживал меня в тяжелые моменты. Буду всегда следить и переживать за команду», – написал Рыбус в своем Twitter.

Напомним, сегодня появилась информация об интересе к поляку со стороны «Лиона». Рыбус достанется французскому клубу бесплатно, так как у полузащитника закончился контракт с «Тереком».