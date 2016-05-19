Клопп: «Мы вернемся»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениям после поражения в финале Лиги Европы от «Севильи» (1:3).

«Я несу ответственность за это выступление. Обещаю, что мы используем этот опыт и вернемся более сильными.

Я не могу критиковать своих игроков. Никто на стадионе не верил в нас. Я думал, что мы сможем переломить ход игры, но этого оказалось недостаточно.

Я думаю, что мы должны использовать время, которое будет у нас из-за непопадания в Лигу чемпионов. Дело не в численности состава, а в том, чтобы потратить время на тренировки, которые сделают нас лучше.

Мы сыграли на 50–60% от своих обычных возможностей и должны принять этот факт. Мы вернемся», – сказал Клопп.