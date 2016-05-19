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Клопп: «Мы вернемся»

19 мая 2016, 01:29
5

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениям после поражения в финале Лиги Европы от «Севильи» (1:3).

«Я несу ответственность за это выступление. Обещаю, что мы используем этот опыт и вернемся более сильными.

Я не могу критиковать своих игроков. Никто на стадионе не верил в нас. Я думал, что мы сможем переломить ход игры, но этого оказалось недостаточно.

Я думаю, что мы должны использовать время, которое будет у нас из-за непопадания в Лигу чемпионов. Дело не в численности состава, а в том, чтобы потратить время на тренировки, которые сделают нас лучше.

Мы сыграли на 50–60% от своих обычных возможностей и должны принять этот факт. Мы вернемся», – сказал Клопп.

Источник: BBC
Лига Европы Ливерпуль Севилья Клопп Юрген
Комментарии (5)
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Громит
1463611290
Ждем, Юрген!
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ЖОРРО
1463638717
Удачи!Такую команду будем ждать!!!
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kykyi
1463640361
Верим!
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FanatSerj
1463643683
Спасибо Ливеру, он в этом году превратил обычно пресный турнир ЛЕ в феерию получше чем в ЛЧ и очень жаль что в следующем году мы его на европейской арене не увидим.
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diadushka
1463652162
видимо, перед матчем терминатора пересматривал)
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