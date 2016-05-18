Лига Европы. «Севилья» одержала волевую победу над «Ливерпулем» и стала обладателем трофея

В финальном матче Лиги Европы «Севилья» оказалась сильнее «Ливерпуля» – 3:1. На гол Даниэля Старриджа подопечные Унаи Эмери ответили точным ударом Кевина Гамейро и дублем Коке.

Лига Европы. Плей-офф. Финал

Ливерпуль (Англия) – Севилья (Испания) – 1:3 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 Старридж, 35; 1:1 – Гамейро, 46; 1:2 – Коке, 64; 1:3 – Коке, 70.

Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Туре (Бентеке, 82), Ловрен, Морено, Джан, Милнер, Лаллана (Аллен, 71), Фирмино (Ориги, 68), Коутиньо, Старридж.

Севилья: Сория, Рами (Колоджейчак, 75), Крыховяк, Каррисо, Гамейро (Иборра, 89), Н'Зонзи, Эскудеро, Банега (Кристофоро, 90+3), Витоло, Коке, Мариано.

Предупреждения: Ловрен, 30; Витоло, 55; Банега, 57; Ориги, 70; Рами, 76; Мариано, 84.

Судья: Йонас Эрикссон.