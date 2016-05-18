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  • Игроки «Ростова» получат по 1,5 миллиона за победу над «Тереком»

Игроки «Ростова» получат по 1,5 миллиона за победу над «Тереком»

18 мая 2016, 16:28
19

Футболисты «Ростова» за победу над «Тереком» в последнем туре чемпионата России получат полтора миллиона рублей. В случае ничейного исхода матча игроки получат по 250 тысяч рублей.

Такая система премирования была введена в клубе, который претендует на чемпионство, с матча против ЦСКА. Тогда «Ростов» одержал победу со счетом 2:0. После этого «Ростов» одержал шесть побед – над «Спартаком» (2:0), «Кубанью» (1:0), «Зенитом» (3:0), «Локомотивом» (2:1), «Динамо» (3:1) и «Уралом» (1:0). Еще два матча «Ростов» закончил вничью – с «Амкаром» (0:0) и «Анжи» (0:0).

Стоит отметить, что перед последним туром «Ростов» отстает от лидирующего ЦСКА на два очка.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Ахмат
Комментарии (19)
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dezmond_87
1463578633
уберите слово "составит" из первого предложения
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vgarakh
1463578653
А сколько получат игроки цска за победу над Рубином?
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vgarakh
1463578727
Ростов станет чемпионом. Рубин победит цска без особого усилия
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subbotaspartak
1463579069
Ростовчане и без денег упрутся, А кони с гинёром без них не обойдутся
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EsKamilio
1463579158
еще не понятно что там с допингом... ох уж эти кабинетные победы...
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Black Giz
1463580067
Сельмаш будет чемпионов!
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B_A_IV
1463582350
столько же как за Спартак
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z89
1463585463
футболистом стал бы я, пусть меня научат))) Минималка по России с 1 июля составит 7500 руб. Зарплаты футболистов хватит оплатить месячную зарплату всем ростовским бюджетникам)))
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Сергей Свояк
1463585499
Включите меня в основной состав!!!
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_FootFan
1463830500
Уух, что будет с Ростовом в ЛЧ
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