Игроки «Ростова» получат по 1,5 миллиона за победу над «Тереком»

Футболисты «Ростова» за победу над «Тереком» в последнем туре чемпионата России получат полтора миллиона рублей. В случае ничейного исхода матча игроки получат по 250 тысяч рублей.

Такая система премирования была введена в клубе, который претендует на чемпионство, с матча против ЦСКА. Тогда «Ростов» одержал победу со счетом 2:0. После этого «Ростов» одержал шесть побед – над «Спартаком» (2:0), «Кубанью» (1:0), «Зенитом» (3:0), «Локомотивом» (2:1), «Динамо» (3:1) и «Уралом» (1:0). Еще два матча «Ростов» закончил вничью – с «Амкаром» (0:0) и «Анжи» (0:0).

Стоит отметить, что перед последним туром «Ростов» отстает от лидирующего ЦСКА на два очка.