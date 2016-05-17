Клопп: «Мои команды всегда хорошо играли в финалах»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне финала Лиги Европы против «Севильи» вспомнил о решающих матчах, в которых его команды участвовали ранее.

«Все мои команды в финалах играли по-настоящему хорошо, и матчи были равными, так что меня не беспокоит статистика.

Конечно, я мог выиграть и больше, но что есть, то есть. Это все в прошлом. Я не был счастлив после проигранных финалов, но сейчас я об этом не думаю. У меня есть серебряные медали, а это лучше, чем никаких. Чем дольше остаешься без побед, тем больше стараешься», – сказал Клопп.

Напомним, наставник проиграл четыре своих последних финала, трижды уступив с дортмундской «Боруссией» (один раз в Лиге чемпионов и два – в Кубке Германии) и потерпев неудачу в решающем матче Кубка английской лиги с «Ливерпулем».