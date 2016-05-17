Клопп: «В финале мы не собираемся просто «играть в футбольчик»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своем отношении к Лиге Европы. Напомним, в финале этого турнира мерсисайдцы сыграют с «Севильей».

«Приятно выйти в финал. Когда я только приехал сюда, не мог себе такого представить, работы было непочатый край. Но этот турнир мне по душе. От нашей европейской кампании легко было получать приятные эмоции. У нас было несколько волшебных вечеров на «Энфилде», команда выдавала замечательные матчи. Горжусь ребятами, все это далось нам непросто. По-другому и быть не может, в финал легко не попадешь», – сказал Клопп.

Также наставник поделился мнением о предстоящей игре.

«В таком матче шансы всегда 50 на 50. Фаворитов нет, никому ничего не гарантировано. Напряженная во всех смыслах игра. Часы до финала идут медленно, другие подобные факторы. Но чем больше давление, тем я спокойнее. Я знаю, что тут не надо действовать силой. Это же игра, а от игры нужно получать удовольствие. Перед игрой надо вместе работать и вместе мечтать, а потом на поле сделать все, чтобы эту общую мечту исполнить. Ничего не гарантировано, но возможно все. Мне этого хватает, чтобы всякий раз с нетерпением ждать игры. Поэтому я рад, что у нас в Базеле будет такая возможность.

Будет много борьбы, по всему полю. Если собираешься «немножко поиграть в футбольчик», кубков не выиграешь. Надо показать, что ты готов к серьезным достижениям».

Матч «Ливерпуль» – «Севилья» состоится в среду, 18 мая. Начало – в 21:45 по московскому времени.