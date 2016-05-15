«Лестер», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» представят Англию в Лиге чемпионов в следующем сезоне

По итогам 38-го тура АПЛ определились участники Лиги чемпионов и Лиги Европы на следующий сезон.

В главном еврокубке на групповом этапе Англию представят «Лестер», досрочно обеспечивший чемпионство, «Арсенал» и «Тоттенхэм». «Манчестер Сити», занявший четвертое место, начнет борьбу в Лиге чемпионов с раунда плей-офф.

В Лиге Европы сыграют «Саутгемптон» и, вероятнее всего, «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» сохраняют теоретические шансы на попадание в ЛЧ, но для этого им нужно забить в ворота «Борнмута» 19 голов. Кроме того, в Лигу Европу может пробиться «Вест Хэм» – для этого «молотобойцам» требуется поражение «Кристал Пэлас» в финале Кубка Англии.