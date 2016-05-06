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  • Клопп: «Ливерпуль» провел великолепный вечер и сыграл блестяще»

Клопп: «Ливерпуль» провел великолепный вечер и сыграл блестяще»

6 мая 2016, 01:17
5

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался доволен игрой своих подопечных в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с «Вильярреалом». Напомним, что мерсисайдцы выиграли со счетом 3:0 и вышли в финал турнира.

«Великолепный вечер, блестящая игра моей команды. Какой поединок! Первые полчаса игры были очень эмоциональными. Это было здорово. Затем у нас пропала страсть. Во втором тайме мы старались действовать эмоционально, но с умом. В итоге получилось прекрасно», – отметил Клопп.

Источник: УЕФА
Лига Европы Ливерпуль Вильярреал Клопп Юрген
Комментарии (5)
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allkeeper
1462487879
Отличная победа! Ну всё, теперь впереди матч 2016 года!
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andruhs
1462491836
Ливерпуль в кубках этого года наверное самая зрелищная команда.. Тот футбол, который радует всех, без личных предпочтений... Хотя бы два финта Фирмино слева стоят многих средних игр целиком . Эмоции, адреналин, радость, как в детстве, во дворе... Ну а Энфилд, это вообще.... таких болельщиков нельзя огорчать, выигрывать, как сегодня, а проигрывать уж так , чтобы ни у кого не закралась и капля сомнениея что умирали до последнего бойца :-), но с честью и не сдались.... Liverpool forefer.... Клопп - молодец !
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бочаров
1462495160
Клопп ты мастер делать команды с нуля
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df44
1462511332
Класс
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