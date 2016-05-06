Клопп: «Ливерпуль» провел великолепный вечер и сыграл блестяще»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался доволен игрой своих подопечных в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с «Вильярреалом». Напомним, что мерсисайдцы выиграли со счетом 3:0 и вышли в финал турнира.

«Великолепный вечер, блестящая игра моей команды. Какой поединок! Первые полчаса игры были очень эмоциональными. Это было здорово. Затем у нас пропала страсть. Во втором тайме мы старались действовать эмоционально, но с умом. В итоге получилось прекрасно», – отметил Клопп.