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  • Непомнящий: «Лодыгин даже не второй номер среди российских вратарей, он вообще не конкурент Акинфееву!»

Непомнящий: «Лодыгин даже не второй номер среди российских вратарей, он вообще не конкурент Акинфееву!»

4 мая 2016, 16:36
16

Авторитетный российский тренер Валерий Непомнящий поделился своим мнением об игре голкипера «Зенита» и сборной России Юрия Лодыгина.

«В моем понимании Акинфееву он вообще не конкурент! Даже не второй номер среди российских вратарей! Лодыгину не хватает стабильности, надежности. Бросаются в глаза изъяны в технике. Не очень хорошо читает игру, да и на линии не всегда безупречен.

Михаил Кержаков? Сто процентов не слабее! Что доказал уверенной игрой в Кубке России», – заявил Непомнящий.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Россия Кержаков Михаил Акинфеев Игорь Лодыгин Юрий Непомнящий Валерий
Комментарии (16)
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adekvat
1462371090
Про Лодыгина согласен но Акинфеев еще похлеще дырка.Евро надо жертвовать Вратаря надо менять и защиту полностью на молодеж пусть опыта набераются.Да впринципе они ничего не испортят потому что в данный момент портить та не чего.
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andreus20
1462371443
Ага, особенно после первого официального гола Юсупова за Зенит в ближний угол того самого Акинфеева я конкретно согласен, что на него нефиг ровняться.. В сравнении с Лодыгиным Акинфеев деградирует с космической скоростью!
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Diesel133
1462374200
если бы Юра не совершал столько глупых ошибок, ему бы цены не было. Да и про Акинфеева не сказал бы, что он сейчас лучший..
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Simbirsk
1462377267
Если не Акинфеев и не Лодыгин, тогда кто первый номер в сборной должен быть? Крицюк? Только он не особо еще себя зарекомендовал
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Недовольный
1462379181
Все НОРМАЛЬНЫЕ люди это и так понимают.Где лодыркин,и где Игорян.Как бомжа и солдата сравнивать,хотя так и получается))
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Вомбат
1462382755
М. Кержаков однозначно сильнее Лодыгина. Только тренер Зенита этого не понимает, ориентируясь на процент отбитых пенальти. Впрочем, Крицюк лучше их обоих и уж точно не хуже Акинфеева.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1462383018
Конифееф в молодежной сборной был удален за подлый поступок , ударив игрока . В том матче половину нынешних сборников удалили.
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Zeff
1462420115
Поставят Акинфеева, будет смешно и грустно.
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artydoc
1462430054
Акинфеев давно не номер один в России.
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DemSerg
1462455528
ЛоДыркин показал себя в игре за сборную уже.))
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