Непомнящий: «Лодыгин даже не второй номер среди российских вратарей, он вообще не конкурент Акинфееву!»

Авторитетный российский тренер Валерий Непомнящий поделился своим мнением об игре голкипера «Зенита» и сборной России Юрия Лодыгина.

«В моем понимании Акинфееву он вообще не конкурент! Даже не второй номер среди российских вратарей! Лодыгину не хватает стабильности, надежности. Бросаются в глаза изъяны в технике. Не очень хорошо читает игру, да и на линии не всегда безупречен.

Михаил Кержаков? Сто процентов не слабее! Что доказал уверенной игрой в Кубке России», – заявил Непомнящий.