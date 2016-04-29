Клопп: «На «Энфилде» будет совсем другая игра»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своими первыми впечатлениями от поражения в первом матче 1/2 финала Лиги Европы от «Вильярреала» с минимальным счетом 0:1.

«Конечно, я не очень доволен голом, который мы пропустили на последних секундах. Пропущенная контратака на 92-й минуте игры не делает нам чести, но это всего лишь первый матч. Счет 1:0, и им предстоит приехать на «Энфилд», где мы осознаем насколько мы сильны. У нас были моменты, мы достаточно неплохо оборонялись. Сражение еще не окончено.

90 минут сыграно, еще 95 мы сыграем на «Энфилде», и это будет совсем другая игра», – сказал Клопп.