Лига Европы. «Шахтер» и «Севилья» сыграли в результативную ничью

В первом полуфинальном матче Лиги Европы донецкий «Шахтер» и «Севилья» разошлись миром. Обе команды успели получить преимущество в счете по ходу матча, однако ни испанцам, ни украинцам свое лидерство удержать не удалось.

Ответная встреча состоится 5 мая.

Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч

Шахтер (Украина) – Севилья (Испания) – 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Витоло, 6; 1:1 – Марлос, 23; 2:1 – Степаненко, 35; 2:2 – Гамейро, 82 (с пенальти).

Шахтер: Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Малышев, Степаненко, Марлос (Бернард, 90+2), Коваленко, Тайсон (Веллингтон Нем, 90+1), Феррейра (Эдуардо, 90+1).

Севилья: Сорья, Рами, Крыховяк, Карришу, Гамейро, Н'Зонзи, Эскудеро, Банега, Витоло, Коноплянка (Крон-Дели, 59) (Коке, 72), Мариано.

Предупреждения: Эскудеро, 27; Карришу, 40; Крыховяк, 48; Малышев, 89; Срна, 90.

Судья: Симон Марчиньяк.