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  • Лига Европы. «Шахтер» и «Севилья» сыграли в результативную ничью

Лига Европы. «Шахтер» и «Севилья» сыграли в результативную ничью

29 апреля 2016, 00:00
23

В первом полуфинальном матче Лиги Европы донецкий «Шахтер» и «Севилья» разошлись миром. Обе команды успели получить преимущество в счете по ходу матча, однако ни испанцам, ни украинцам свое лидерство удержать не удалось.

Ответная встреча состоится 5 мая.

Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч

Шахтер (Украина) – Севилья (Испания) – 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Витоло, 6; 1:1 – Марлос, 23; 2:1 – Степаненко, 35; 2:2 – Гамейро, 82 (с пенальти).

Шахтер: Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Малышев, Степаненко, Марлос (Бернард, 90+2), Коваленко, Тайсон (Веллингтон Нем, 90+1), Феррейра (Эдуардо, 90+1).

Севилья: Сорья, Рами, Крыховяк, Карришу, Гамейро, Н'Зонзи, Эскудеро, Банега, Витоло, Коноплянка (Крон-Дели, 59) (Коке, 72), Мариано.

Предупреждения: Эскудеро, 27; Карришу, 40; Крыховяк, 48; Малышев, 89; Срна, 90.

Судья: Симон Марчиньяк.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Шахтер Севилья
Комментарии (23)
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KARAT777
1461877398
Хороший футбол
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МЕССІ
1461877705
шахтер вперед
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TY13R
1461877881
очёнь жаль, сами виноваты... теперь только нужна победа
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Вомбат
1461878687
Шахтер имел шансы. Но теперь не имеет. На своем поле Севилья - машина.
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gentix
1461885229
Шахтер отличная команда,были провалы в обороне,но в целом ничья при таких упущенных моментов командой Эмери,хороший результат.
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zadira56
1461896453
У Шахтера ещё есть шансы
Ответить
шеффилд таун
1461899751
Шахтёр красавчики!!!
Ответить
ДСА
1461907134
Теперь Севилья точно фаворит.
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baltica
1461907708
Хана "Шахтёру"..
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diadushka
1461915633
Шахтер неплохо сыграл, молодцы и трудяги! Даже ничью мало кто ожидал
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