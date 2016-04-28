Коноплянка в стартовом составе «Севильи» на матч с «Шахтером»

Стали известны стартовые составы команд на первый матч 1/2 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и «Севильей».

«Шахтер»: Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Малышев, Степаненко, Марлос, Коваленко, Тайсон, Феррейра.

Запасные: Каниболоцкий, Шевчук, Кобин, Ордец, Веллингтон Нем, Бернард, Эдуардо.

«Севилья»: Сорья, Рами, Крыховяк, Даниэл Карришу, Гамейро, Н'Зонзи, Эскудеро, Банега, Витоло, Коноплянка, Мариано.

Запасные: Рико, Колоджейчак, Крон-Дели, Иборра, Кристофоро, Коке, Льоренте.