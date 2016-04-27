Клопп: «В матче с «Вильярреалом» нам предстоит сыграть в смелый футбол»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Лиги Европы с «Вильярреалом».

«Это очень сильная команда, которая идет на четвертом месте в чемпионате Испании. Она проводит замечательный сезон, это прекрасный клуб из маленького городка. Понятно, что за этими успехами стоит множество умных людей.

Нам предстоит сыграть в смелый футбол. Мы уже в полуфинале. «Ливерпуль» заслуженно добрался до этой стадии, и сейчас нам надо показать, что мы способны пройти дальше», – заявил Клопп.