Клопп: «После победы над «Боруссией» понял, что стал частью чего-то особенного»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ощущениями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Боруссией». Напомним, что мерсисайдцы уступали в той встрече со счетом 1:3, но затем смогли забить три мяча подряд и выйти в следующую стадию турнира.

«По правде говоря, ничья меня до поры до времени вполне устраивала. Но потом я посмотрел на часы и подумал: «Уже 77-я минута! Но еще все можно успеть исправить. Естественно, ничего подобного я не ожидал – таких чудес не ждешь. Когда нам удалось забить еще раз, это была не радость, все больше походило на шок. По окончании матча я видел столько радостных лиц! Понимал, что только что стал частью чего-то особенного. Таких вечеров не может быть 500. Если вы счастливчик, то за всю жизнь может набраться около десяти.

Утро после той игры было совершенно иным, необычным. Как правило вы просыпаетесь и думаете: «Как здорово!» На сей же раз все было иначе, и я не понимал, почему так. Только потом осознал – они же проиграли! В Дортмунде я провел семь замечательных лет. Я знаю, как себя чувствовали представители «Боруссии». Знаю, что бы они делали в отеле в случае победы. И знаю, каково им было, когда они проснулись и собрались на завтрак. Я прекрасно знаю, какие эмоции они испытывают», – отметил немецкий специалист.