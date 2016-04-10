«Лестер» впервые с 1980 года провел пять матчей без пропущенных голов подряд

«Лестер Сити», обыграв «Сандерленд» со счетом 2:0 в 33 туре английской Премьер-лиги, повторил клубное достижение, державшееся на протяжении более чем 30-ти лет (сезона 1979/80), по количеству проведенных подряд матчей без пропущенных голов. До гостевой победы над «черными котами» подопечные Клаудио Раньери обыграли «Уотфорд» (1:0), «Ньюкасл» (1:0), «Кристал Пэлас» (1:0) и «Норвич» (1:0). При этом команда впервые добилась подобного достижения, выступая в высшей лиге Англии.

Также стоит отметить, что «Лестер» остановился в шаге от рекорда «Эвертона» сезона 2001/02 по количеству побед подряд со счетом 1:0.

После 33 игр в турнирной таблице английской Премьер-лиги «лисы» занимают первую строчку, отрываясь от ближайшего преследователя «Тоттенхэма» на 10 очков.