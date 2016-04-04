Обамеянг: «Я за многое благодарен Клоппу»

Нападающий «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг рад, что его команде предстоит встреча в 1/4 финала Лиги Европы с «Ливерпулем», который возглавляет Юрген Клопп.

«Я очень рад, что жеребьевка свела нас в Лиге Европы с Клоппом. Вся наша команда сможет показать ему, что мы упорно работали для возвращения на свой прежний уровень.

Я за многое благодарен Юргену, был очень рад работать с ним в одной команде, он многому меня научил. Мой сегодняшний уровень – заслуга Клоппа», – заявил Обамеянг.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Обамеянг сыграл 26 матчей, в которых забил 23 гола и сделал пять результативных передач. В Лиге Европы он провел 12 матчей, в которых забил 10 голов.