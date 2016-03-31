Клопп: «Я не хочу, чтобы казалось, будто мое прошлое лучше настоящего»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от выездного матча 1/4 финала Лиги Европы против дортмундской «Боруссии», которую он ранее возглавлял.

«Мне не нужен теплый прием в Дортмунде. Я и так знаю, как мы относимся друг к другу. Я не хочу, чтобы создавалось впечатление, будто мое прошлое лучше, чем мое настоящее.

Я не могу сказать, что я почувствую, если фаны «Борусссии» будут распевать мое имя. Мне нравится громкая обстановка на стадионе, но свое имя я и сам знаю», – сказал Клопп.