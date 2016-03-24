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    «Ливерпуль» может обменять Бентеке на Паредеса

    «Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Леандро Паредесу.

    Английский клуб хочет заполучить игрока летом и готов отдать за него нападающего Кристиана Бентеке, который не вписывается в планы главного тренера клуба Юргена Клоппа. Впрочем, проблемой может стать высокая зарплата форварда.

    В нынешнем сезоне 21-летний Паредес выступает на правах аренды за «Эмполи», провел за клуб 26 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

    Источник: Calciomercato

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    24.03.2016 12:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 24 марта 2016, 14:57

      -Леандро Паредес.
      "-Да?
      -передааааааааст.
      -Передаст конечно." Орлов©

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