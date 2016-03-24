«Ливерпуль» может обменять Бентеке на Паредеса

-Леандро Паредес.
"-Да?
-передааааааааст.
-Передаст конечно." Орлов©
«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Леандро Паредесу.
Английский клуб хочет заполучить игрока летом и готов отдать за него нападающего Кристиана Бентеке, который не вписывается в планы главного тренера клуба Юргена Клоппа. Впрочем, проблемой может стать высокая зарплата форварда.
В нынешнем сезоне 21-летний Паредес выступает на правах аренды за «Эмполи», провел за клуб 26 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.