«Ливерпуль» может обменять Бентеке на Паредеса

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Леандро Паредесу.

Английский клуб хочет заполучить игрока летом и готов отдать за него нападающего Кристиана Бентеке, который не вписывается в планы главного тренера клуба Юргена Клоппа. Впрочем, проблемой может стать высокая зарплата форварда.

В нынешнем сезоне 21-летний Паредес выступает на правах аренды за «Эмполи», провел за клуб 26 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.