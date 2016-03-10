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Ловчев: «Сезон провален, время Виллаш-Боаша закончилось»

10 марта 2016, 11:42
15

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев остался разочарован результатом ответного матча 1/8 финала ЛЧ между «Зенитом» и «Бенфикой» (1:2).

«Надо смотреть правде в глаза: сезон провален. Потому что в Лиге чемпионов упущен уникальный шанс, в чемпионате страны отставание от первого места составляет 9 очков, серебро будет взять крайне тяжело. Боаш хорошо поработал прошлой осенью в Лиге чемпионов, но его время объективно закончилось уже сейчас.

У «Зенита» сейчас, возможно, лучший состав в истории клуба – есть несколько звезд даже по европейским меркам: Халк, Гарай, Витсель, будет спрос и на Дзюбу. Но результат, которого добился Виллаш-Боаш, не стоит затраченных на команду денег, он несоразмерен затратам на футболистов.

Футболисты собраны дорогие, а 1/8 финала Лиги чемпионов и, если называть вещи своими именами, позор в чемпионате страны – это явно не то, на что рассчитывал клуб. «Зенит» собрал сильных европейцев и забрал самых сильных футболистов из чемпионата России. И на выходе – почти ничего. Время Боаша в России закончилось», - сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Россия Зенит Виллаш-Боаш Андре Ловчев Евгений
Комментарии (15)
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ФК Зенит всея Руси
1457601311
Не совался бы ты, Ловчев. в дела, в которых не смыслишь. - Иди уже на Спартаке своём сосредоточься. Дай ему пару ценных советов, как он там провалил сезон или всё в расцвете.
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Garrincha58
1457601961
ну даже если бы Зенит прошел в 1/4 ну а уж там то точно вылетел бы тогда Ловчев сказал бы сезон не провален что ли а по мне так сезон уже давно провален уже после того как тренер заявил что сваливает и на все наплевать как ему так и руководству клуба а теперь еще и игрокам просто делают вид что всем все не безразлично АВБ развалил Челси Тоттенхем теперь Зенит и теперь года три а может больше придется все заново авыстраивать и я не уверен что это сделает Пеллигринни
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Kollljan
1457608475
Перефразирую известную фразу - Зенит умер! Да здравствует Зенит!
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REDWHITE_
1457609053
Ловчев: «Сезон провален, время газпроекта закончилось»))))) ************
*** будет спрос на дзюбу)))) аха-ха этому бревну летом 28 будет, а он так и не научился играть в футбол))))
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Alex3920486
1457609223
Ну чего ерепениться.... Нужен Семак главным тренером.... Сережа, сделай что-нибудь, возьми вожжи в свои руки... Но знаю, что не дадут....педики из Газпрома...
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Alex3920486
1457609318
Только хапуют бабло....суки, отрубить вам руки и по магистрали голышем пустить, чтобы народ видел, кто эти скоты безрукие!!!!
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Alex3920486
1457609382
Маленькая лошадка...)))
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headdevil
1457616531
Как задолбали старые маразматики. Ну проиграли, кони вон вообще позорища, не говоря уже об остальных. Деньги? Чужие всегда считать легко. Боаш? Средненький менеджер, не более. Если уйдут Халк и прочие дорогостоящие- на их место придут другие. Лучший состав в истории клуба? Посмотрите на Лестер или Бердыевские проекты, на команды Хиддинка. Обосрались в очередной раз? Да! Обидно? Да! Кароч, верим в команду!
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Barsuk52
1457617317
он прав
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miklos
1457632271
давно ли выход русского клуба в 1/8 лч стал провалом? "время боаша закончилось". ну да. тренера, при котором русские парни - шатов, смольников, дзюба - так круто прогрессировали. кокорин стал бы следующим. но правильно, убирайте боаша, надо поставить черчесова. чтоб следующий раз несомненным успехом показался выход в 4кв.раунд лч. не говоря уж о групповом этапе.
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