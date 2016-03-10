Ловчев: «Сезон провален, время Виллаш-Боаша закончилось»

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев остался разочарован результатом ответного матча 1/8 финала ЛЧ между «Зенитом» и «Бенфикой» (1:2).

«Надо смотреть правде в глаза: сезон провален. Потому что в Лиге чемпионов упущен уникальный шанс, в чемпионате страны отставание от первого места составляет 9 очков, серебро будет взять крайне тяжело. Боаш хорошо поработал прошлой осенью в Лиге чемпионов, но его время объективно закончилось уже сейчас.



У «Зенита» сейчас, возможно, лучший состав в истории клуба – есть несколько звезд даже по европейским меркам: Халк, Гарай, Витсель, будет спрос и на Дзюбу. Но результат, которого добился Виллаш-Боаш, не стоит затраченных на команду денег, он несоразмерен затратам на футболистов.

Футболисты собраны дорогие, а 1/8 финала Лиги чемпионов и, если называть вещи своими именами, позор в чемпионате страны – это явно не то, на что рассчитывал клуб. «Зенит» собрал сильных европейцев и забрал самых сильных футболистов из чемпионата России. И на выходе – почти ничего. Время Боаша в России закончилось», - сказал Ловчев.