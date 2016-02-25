Шмидт считает свое наказание чересчур суровым

За свои косяки нужно отвечать. Так что смирись паря и признай, что ты был не прав.
Главный тренер леверкузенского "Байера" Роджер Шмидт отреагировал на введение штрафных санкций против него, которые были применены после матча 22-го тура чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией".
Напомним, что специалист получил дисквалификацию на пять матчей чемпионата Германии, из которых он пропустит три.
"Я принял штрафные санкции, однако считаю их чересчур суровыми", — прокомментировал ситуацию Шмидт.
В матче с "Боруссией" (0:1) Шмидт не захотел покидать техническую зону после удаления. По этой причине игра была прервана на 10 минут.