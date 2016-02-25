Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шмидт считает свое наказание чересчур суровым

    Главный тренер леверкузенского "Байера" Роджер Шмидт отреагировал на введение штрафных санкций против него, которые были применены после матча 22-го тура чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией".

    Напомним, что специалист получил дисквалификацию на пять матчей чемпионата Германии, из которых он пропустит три.

    "Я принял штрафные санкции, однако считаю их чересчур суровыми", — прокомментировал ситуацию Шмидт.

    В матче с "Боруссией" (0:1) Шмидт не захотел покидать техническую зону после удаления. По этой причине игра была прервана на 10 минут.

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.02.2016 06:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 25 февраля 2016, 10:05

      За свои косяки нужно отвечать. Так что смирись паря и признай, что ты был не прав.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11