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  • Гаврилов: «Об интересе «Ромы» и «Боруссии» к Зинченко ничего не знаю»

Гаврилов: «Об интересе «Ромы» и «Боруссии» к Зинченко ничего не знаю»

18 февраля 2016, 08:54
3

Агент 19-летнего полузащитника "Уфы" и сборной Украины Александра Зинченко заявил, что ничего не знает об интересе к футболисту со стороны "Боруссии" и "Ромы".

"Об интересе "Ромы" и "Боруссии" я пока ничего не знаю. Мне интересно, кто выпускает эту информацию?

Во-первых, у него действующий контракт. Если что-то будет задумываться, то будем решать с руководством клуба. Разговоры могут идти какие угодно. Лично я ничего не знаю. Если предложение поступит, то оно придет не ко мне, а в клуб. У нас не долгосрочный контракт. Он ведь может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон. Если футболиста устраивает клуб, который им интересуется, то руководство "Уфы" может пойти на встречу футболисту и отпустить его", - рассказал Юрий Гаврилов.

Напомним, что действующий контракт Зинченко с "Уфой" рассчитан до конца декабря 2018 года. По информации Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 4 миллиона евро.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Уфа Боруссия Д Рома Зинченко Александр
Комментарии (3)
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bartalameo
1455785606
мне стало немного стыдно за то, что я не знаю, что это за футболист вообще...
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Aztec58
1455796998
Шамиль Газизов сам и сочиняет, ага. Потом продаст в Анжи.
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