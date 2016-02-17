Представитель Генконсульства РФ в Стамбуле: «Организация безопасности была на высоком уровне»

Представитель Генконсульства РФ в Стамбуле высоко оценил организацию безопасности на матче 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче" - "Локомотив".

"На матч всего приехало 43 российских болельщика. Все вели себя предельно корректно. Каких-либо жалоб от россиян в генконсульство не поступало. С точки зрения организации безопасности всe было сделано на высоком уровне, органы правопорядка действовали профессионально. Турецкая сторона извлекла уроки из прошлогоднего матча стамбульского "Бешикташа" с "Локомотивом", когда были допущены просчеты в мерах безопасности, и произошли столкновения болельщиков.

Инцидент с автобусом был преувеличен, такое могло произойти где угодно. Полиция и здесь сработала грамотно. Три человека, которые кидали камни в автобус с футболистами, были тут же задержаны", - сказал представитель ведомства.