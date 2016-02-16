Черевченко: «Могло быть и хуже, счет оставляет надежду»

Главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко прокомментировал игру своих подопечных в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче".

"Фенербахче" имел преимущество в плане физики и психологии. Результат мог быть и хуже, но счет 0:2 оставляет надежду.

Конечно, для игры на контратаках не хватало скорости, которая была у Ниасса. Практически все моменты мы создали после стандартов.

Перед игрой предупреждали ребят, что будет много фланговых навесов. В итоге два гола получили именно после передач с флангов. Будем исправлять ошибки. Уверен, что "Фенербахче" не будет легко в Москве", – сказал Черевченко.