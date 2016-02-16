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    Пименов: «Преимущество на стороне «Фенербахче»

    Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов предупредил футболистов команды, чтобы они не ввязывались в открытую игру с «Фенербахче». Напомним, что матч между российским и турецким коллективами состоится сегодня, 16 февраля, и пройдет он в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

    – Вы сегодня работаете на матче «Фенербахче» – «Локомотив». Как готовитесь?

    – Тяжело будет комментировать нашу команду, будут преобладать эмоции, но необходимо их побороть. Так что выйду на игру с холодной головой и горячим сердцем.

    – Учитывая, что не матч чемпионата России, болельщики наверняка простят вам эмоциональность.

    – Симпатии симпатиями, но разбирать игру придется по полочкам.

    – На чьей стороне преимущество?

    – Турецкий клуб играет дома при сумасшедшей поддержке трибун, так что оно будет на стороне хозяев. У «Локомотива» на данный момент нет такого нападающего, как Ниасс, забивавшего и тащившего за собой команду. Теперь наступило время других ребят, которые должны доказать, что могут играть не хуже, а то и лучше. Именно в таких матчах проявляется, кто на что способен.

    – Без Чорлуки и Шишкина будет нелегко?

    – Существенные потери. Ведран – один столпов обороны, командовал партнерами на поле. Главное сегодня – не ввязываться в открытую игру, выдержать стартовый натиск.

    – Кого стоит опасаться у «Фенербахче»?

    – Не стоит выделять кого-то конкретно, каждый способен создать опасный момент.

    – Как завершится матч?

    – Надеюсь, что «Локо» забьет и будет тот счет, который позволит спокойно играть в Москве.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.02.2016 13:54
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    Комментарии (4)
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    Aztec58
    1455622415
    Не надо забывать и про судейский фактор, ага.
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    vklceo
    1455623679
    вот и посмотрим, как поведут себя турки
    Ответить
    sochi-2013
    1455630762
    Сотня краповых беретов на стадионе, в поддержку Локо, не помешала бы.
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    ologreds
    1694996207
    numo458099
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