Пименов: «Преимущество на стороне «Фенербахче»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов предупредил футболистов команды, чтобы они не ввязывались в открытую игру с «Фенербахче». Напомним, что матч между российским и турецким коллективами состоится сегодня, 16 февраля, и пройдет он в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

– Вы сегодня работаете на матче «Фенербахче» – «Локомотив». Как готовитесь?

– Тяжело будет комментировать нашу команду, будут преобладать эмоции, но необходимо их побороть. Так что выйду на игру с холодной головой и горячим сердцем.

– Учитывая, что не матч чемпионата России, болельщики наверняка простят вам эмоциональность.

– Симпатии симпатиями, но разбирать игру придется по полочкам.

– На чьей стороне преимущество?

– Турецкий клуб играет дома при сумасшедшей поддержке трибун, так что оно будет на стороне хозяев. У «Локомотива» на данный момент нет такого нападающего, как Ниасс, забивавшего и тащившего за собой команду. Теперь наступило время других ребят, которые должны доказать, что могут играть не хуже, а то и лучше. Именно в таких матчах проявляется, кто на что способен.

– Без Чорлуки и Шишкина будет нелегко?

– Существенные потери. Ведран – один столпов обороны, командовал партнерами на поле. Главное сегодня – не ввязываться в открытую игру, выдержать стартовый натиск.

– Кого стоит опасаться у «Фенербахче»?

– Не стоит выделять кого-то конкретно, каждый способен создать опасный момент.

– Как завершится матч?

– Надеюсь, что «Локо» забьет и будет тот счет, который позволит спокойно играть в Москве.