Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски по версии журнала "Piłka Nożna" признан лучшим футболистом Польши. 27-й летний форвард получает эту награду в пятый раз подряд.

Robert Lewandowski has been named Polish Footballer of the Year by "Piłka Nożna" magazine for the 5th time in a row pic.twitter.com/B3owL8OtOd