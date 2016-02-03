АПЛ. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Сток» и другие результаты

В матче 24-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» отправил ворота «Стока» три безответных мяча, авторами которых стали Джесси Лингард, Антони Марсьяль и Уэйн Руни.

В других встречах тура «Кристал Пэлас» уступил «Борнмуту», «Вест Бормвич» вырвал ничью у «Суонси».

Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

Кристал Пэлас – Борнмут – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Данн, 27; 1:1 – Пу, 34; 1:2 – Афобе, 57.

Манчестер Юнайтед – Сток – 3:0 (2:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Лингард, 14; 2:0 – Марсьяль, 23; 3:0 – Руни, 53.

Вест Бромвич – Суонси – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Сигурдссон, 64; 1:1 – Рондон, 90.

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