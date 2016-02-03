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    • АПЛ. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Сток» и другие результаты

    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Сток» и другие результаты

    В матче 24-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» отправил ворота «Стока» три безответных мяча, авторами которых стали Джесси Лингард, Антони Марсьяль и Уэйн Руни.

    В других встречах тура «Кристал Пэлас» уступил «Борнмуту», «Вест Бормвич» вырвал ничью у «Суонси».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

    Кристал Пэлас – Борнмут – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Данн, 27; 1:1 – Пу, 34; 1:2 – Афобе, 57.

    Манчестер Юнайтед – Сток – 3:0 (2:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Лингард, 14; 2:0 – Марсьяль, 23; 3:0 – Руни, 53.

    Вест Бромвич – Суонси – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Сигурдссон, 64; 1:1 – Рондон, 90.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2016 00:57
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    Комментарии (4)
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    Marchen
    1454488364
    МЮ!!!!!!))) ну неужели)))
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    kykyi
    1454499522
    Если после победы над Дерби Каунти, Ван Гаал распил бутылку вина, то после победы над Стоком уйдет в запой на три дня.
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    fakel-vrn
    1454538966
    рондон опять забил)
    Ответить
    ologreds
    1694996294
    numo456728
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