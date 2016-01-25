Аллегри: «Рома» не давала нам играть в свой футбол»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил сложности реализации голевых моментов в матче с «Ромой» (1:0) в рамках 21-го тура итальянского чемпионата.

«Получился очень тяжелый матч, в котором «Рома» не давала нам играть в свой футбол. Мы были хороши в первые 20 минут, но Дибала и Манджукич не смогли реализовать свои моменты. Дибала в первом тайме слишком сильно смещался на правый фланг и не находил свободных зон. Но в концовке он забил отличный гол.

Побеждать в 11 матчах подряд в серии А нелегко, особенно после того как затратили много сил в среду в кубковой игре с «Лацио».

«Наполи» сейчас очень хорош, но мы должны быть еще лучше, постараться обойти их», – сказал Аллегри.

Напомним, что в турнирной таблице серии А «Ювентус» после 21 матча занимает вторую строчку, отставая от лидирующего «Наполи» на два очка.