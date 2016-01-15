Думбия может перебраться в «Сандерленд»

Нападающий «Ромы» Сейду Думбия попал в сферу интересов «Сандерленда». Ивуариец, не проходящий в основной состав «волков», провел осеннюю часть сезона в аренде в ЦСКА, игроком которого он являлся до переезда на Апеннины. Также форвард ранее входил в сферу интересов другого клуба АПЛ – «Суонси».

Отметим, что накануне «черными котами» было объявлено о переходе из «Трабзонспора» нападающего Даме Н'Дойе, который ранее выступал за «Локомотив».

В нынешнем сезоне Думбия провел в составе ЦСКА 13 поединков в Премьер-лиге, отметившись пятью забитыми мячами и четырьми результативными передачами.