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    • Дмитрий Черышев: «В данный момент Денис в Россию не приедет»

    Дмитрий Черышев: «В данный момент Денис в Россию не приедет»

    Тренер «Севильи« Дмитрий Черышев заявил, что его сын, полузащитник мадридского «Реала« Денис Черышев, не перейдет в российский клуб в зимнее трансферное окно.

    «Всегда стараюсь внушить Денису важную вещь: старайся доказать, что ты являешься важным звеном именно в той команде, в которой играешь в настоящий момент. Да, у Дениса очень серьезный конкурент – Криштиану Роналду, но тем не менее все по-прежнему зависит только от него самого. Надо просто много работать и стараться использовать свои шансы.

    В данный момент Денис в Россию не приедет, хотя клубы первой пятерки его действительно приглашали. Но сейчас тема закрыта. А вот основания ждать Дениса в аренде в «Вильярреале« есть. Поехать на Евро престижно, однако Денис очень любит футбол и хочет играть. Просто играть.

    Не согласен с тем, что некоторые специалисты считают Дениса узкопрофильным игроком. Денис быстр, техничен, у него отличное видение поля и поставленный удар. Он хорош в подыгрыше, проделывает огромный объем работы как на тренировках, так и в играх. Так о какой узкопрофильности можно говорить?» – сказал Черышев-старший.

    Ранее сообщалось, что новый главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отказался отпускать Черышева в другой клуб в январе.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    15.01.2016 01:30
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    Комментарии (2)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Black Giz
    1452844190
    Ни в какой момент Денису ехать в Россию не надо. Пропадет.
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    ologreds
    1694996416
    numo454810
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