Дмитрий Черышев: «В данный момент Денис в Россию не приедет»

Тренер «Севильи« Дмитрий Черышев заявил, что его сын, полузащитник мадридского «Реала« Денис Черышев, не перейдет в российский клуб в зимнее трансферное окно.

«Всегда стараюсь внушить Денису важную вещь: старайся доказать, что ты являешься важным звеном именно в той команде, в которой играешь в настоящий момент. Да, у Дениса очень серьезный конкурент – Криштиану Роналду, но тем не менее все по-прежнему зависит только от него самого. Надо просто много работать и стараться использовать свои шансы.

В данный момент Денис в Россию не приедет, хотя клубы первой пятерки его действительно приглашали. Но сейчас тема закрыта. А вот основания ждать Дениса в аренде в «Вильярреале« есть. Поехать на Евро престижно, однако Денис очень любит футбол и хочет играть. Просто играть.

Не согласен с тем, что некоторые специалисты считают Дениса узкопрофильным игроком. Денис быстр, техничен, у него отличное видение поля и поставленный удар. Он хорош в подыгрыше, проделывает огромный объем работы как на тренировках, так и в играх. Так о какой узкопрофильности можно говорить?» – сказал Черышев-старший.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отказался отпускать Черышева в другой клуб в январе.