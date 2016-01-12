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    С логотипа АПЛ исчезнет лев

    АПЛ получит новый логотип, на котором не будет привычного болельщикам льва.

    Пойти на смену эмблемы турнира руководство лиги вынудил отказ титульного спонсора Barclay's продолжать сотрудничество с АПЛ. Банкиры опасаются, что при заключении нового договора лига потребует значительного увеличения спонсорских средств в связи с тем, что телеканалы Sky и BT Sport заплатили ей в общей сложности более пяти миллиардов фунтов за трансляции матчей. Нынешний сезон станет последним, когда Barclay's является титульным спонсором АПЛ.

    Руководство лиги в январе выберет дизайнерское агентство для создания нового логотипа, на котором не будет ассоциирующегося с Barclay's льва.

    Источник: Daily Mail

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    12.01.2016 19:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      mlkritskiy 12 января 2016, 23:30

      Когда-то это должно было случиться. Жалко конечно. Но этот лев запомнится надолго.

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