С логотипа АПЛ исчезнет лев

Когда-то это должно было случиться. Жалко конечно. Но этот лев запомнится надолго.
АПЛ получит новый логотип, на котором не будет привычного болельщикам льва.
Пойти на смену эмблемы турнира руководство лиги вынудил отказ титульного спонсора Barclay's продолжать сотрудничество с АПЛ. Банкиры опасаются, что при заключении нового договора лига потребует значительного увеличения спонсорских средств в связи с тем, что телеканалы Sky и BT Sport заплатили ей в общей сложности более пяти миллиардов фунтов за трансляции матчей. Нынешний сезон станет последним, когда Barclay's является титульным спонсором АПЛ.
Руководство лиги в январе выберет дизайнерское агентство для создания нового логотипа, на котором не будет ассоциирующегося с Barclay's льва.