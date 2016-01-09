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    • Ташуев: «Дал задание узнать, где Павлюченко и когда прибудет в команду»

    Ташуев: «Дал задание узнать, где Павлюченко и когда прибудет в команду»

    Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев объяснил причины отсутствия на общекомандном сборе краснодарского клуба Андрея Аршавина, Романа Павлюченко и Лоренцо Мельгарехо.

    «Что касается Андрея Аршавина, то он отпросился у нас еще в декабре и прибудет в расположение команды 10 числа. У Лоренцо Мельгарехо на днях должна родить жена, в связи с чем он попросил несколько дней, чтобы быть рядом с ней. А вот отсутствие Павлюченко мне пока непонятно. Я дал задание узнать, где он и когда прибудет в команду», – заявил Ташуев.

    Источник: ТАСС

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    09.01.2016 16:46
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    Комментарии (3)
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    Hiddink95
    1452359133
    Искать надо в подземных переходах Краснодарского края
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    Sashka Reshetov
    1452364574
    Его стоит искать по ночным клубам Краснодара. 100% ,что он где-то там отходит от праздников
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    ologreds
    1694996450
    numo454282
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