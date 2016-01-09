Ташуев: «Дал задание узнать, где Павлюченко и когда прибудет в команду»

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев объяснил причины отсутствия на общекомандном сборе краснодарского клуба Андрея Аршавина, Романа Павлюченко и Лоренцо Мельгарехо.

«Что касается Андрея Аршавина, то он отпросился у нас еще в декабре и прибудет в расположение команды 10 числа. У Лоренцо Мельгарехо на днях должна родить жена, в связи с чем он попросил несколько дней, чтобы быть рядом с ней. А вот отсутствие Павлюченко мне пока непонятно. Я дал задание узнать, где он и когда прибудет в команду», – заявил Ташуев.