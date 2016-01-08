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    Тирье: «Футбол и судьи нуждаются в повторах»

    Новость о введении видеповторов для судей в Англии была с большим оптимизмом воспринята главой Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) и Ассоциации европейских профессиональных лиг (EPFL) Фредериком Тирье. Эксперимент получил одобрение в том числе и от EPFL, а это означает, что использование данного механизма в други странах станет возможным уже в скором будущем.

    «Наконец-то наметилось что-то конкретное. Это положит конец архаизму. Повторы были необходимы футболу и судьям. Но изначально их использование будет иметь ограничения. Тем не менее, использование повторов при удалениях и пенальти уже будет прорывом. Это начало революции. Я предлагал ввести повторы с 2005-го года, и получил поддержку судей, лиг. Однако тогда нам не было позволено даже провести эксперимент», – отметил Тирье.

    Источник: L' Equipe

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    08.01.2016 17:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 января 2016, 19:58

      Давно пора! Кстати в России против видеоповторов всегда выступал В.Газзаев, ну, сами понимаете - почему?

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