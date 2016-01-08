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    Спаллетти получил предложение от «Милана»

    Как сообщает Il Corriere della Sera, экс-наставник «Зенита» Лучано Спаллетти может сменить Синишу Михайловича на посту главного тренера «Милана». Руководство «россонери» уже вышло на специалиста с предложением. Согласно информации источника, Спаллетти предлагают контракт на три года с зарплатой 2,8 миллиона евро в год.

    Кроме того, «Милан» связывался с бывшим главным тренером «Ювентуса» и сборной Италии Марчелло Липпи, предложив ему должность технического директора клуба в том случае, если Спаллетти возглавит красно-черных.

    По информации, полученной ранее, Михайлович с большой долей вероятности покинет свой пост после поединка 19-го тура Серии А против «Ромы», который состоится в субботу. При таком развитии событий пост наставника команды временно займет Кристиан Брокки.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.01.2016 12:15
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    Комментарии (2)
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    mlkritskiy
    1452259798
    Да что даст это постоянная смена тренеров. Если и ставить, то Карлитто, но, опять же, он занят. Они все достойны быть тренерами, но каждые пол года менять голову, - "думаю" ни к чему не приведет.
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    ologreds
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