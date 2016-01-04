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    Энрике признан лучшим тренером 2015 года по версии IFFHS

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила общественности результаты голосования в категории «Лучший клубный тренер года».

    Безоговорочным лидером рейтинга стал Луис Энрике, работающий с «Барселоной». Испанец набрал 165 очков. Следом за ним в рейтинге разместился тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола (86). Почетное третье место занял наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри (43).

    Отметим попадение в первую десятку наставника днепропетровского «Днепра» Мирона Маркевича.

    1. Луис Энрике («Барселона») – 165

    2. Хосеп Гвардиола («Бавария») – 86

    3. Массимилиано Аллегри («Ювентус») – 43

    4. Унаи Эмери («Севилья») – 39

    5. Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») – 33

    6. Карло Анчелотти («Реал», сейчас без работы) – 19

    7. Диего Симеоне («Атлетико») – 12

    8. Дитер Хеккинг («Вольфсбург») – 6

    9. Лоран Блан («ПСЖ») – 5

    10. Мирон Маркевич («Днепр») – 4.

    Источник: IFFHS

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    04.01.2016 15:50
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    Комментарии (3)
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    mlkritskiy
    1451927941
    да за что???!!! Стандартные его знания и умения не привели бы к такому результату, если бы не такая команда в главе с такой атакой как Месси, Суарес, Неймар.
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    Aztec58
    1451931115
    Скандально известная организация, рейтинги которой основаны исключительно на статистических показателях. Короче, всё поверхностно, ага.
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    ologreds
    1694996479
    numo453825
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