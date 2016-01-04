Энрике признан лучшим тренером 2015 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила общественности результаты голосования в категории «Лучший клубный тренер года».

Безоговорочным лидером рейтинга стал Луис Энрике, работающий с «Барселоной». Испанец набрал 165 очков. Следом за ним в рейтинге разместился тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола (86). Почетное третье место занял наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри (43).

Отметим попадение в первую десятку наставника днепропетровского «Днепра» Мирона Маркевича.

1. Луис Энрике («Барселона») – 165

2. Хосеп Гвардиола («Бавария») – 86

3. Массимилиано Аллегри («Ювентус») – 43

4. Унаи Эмери («Севилья») – 39

5. Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») – 33

6. Карло Анчелотти («Реал», сейчас без работы) – 19

7. Диего Симеоне («Атлетико») – 12

8. Дитер Хеккинг («Вольфсбург») – 6

9. Лоран Блан («ПСЖ») – 5

10. Мирон Маркевич («Днепр») – 4.