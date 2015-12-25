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    «Ювентус» планирует выручить за Дзадза 25 миллионов

    «Ювентус» готов продать за 25 миллионов евро форварда Симоне Дзадзу. Известно, что в его услугах заинтересованы «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас», которые готовы выкупить трансфер футболиста. Руководство «Дженоа» также хочет видеть этого игрока в своей команде, но готовы взять его лишь в аренду. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 11 миллионов евро.

    В текущем сезоне «Ювентус» после 17 матчей занимает четвертую строчку в турнирной таблице серии А. На счету туринцев 33 очка. Отставание от лидирующего «Интера» составляет три очка.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    25.12.2015 07:59
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    Комментарии (2)
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    Koul9090
    1451029696
    Он и 1 миллиона не стоит. Возможно я не видел его во всей красе, но сколько матчей Юве не смотрел, где он играл - полное разочарование. Я еще удивился за что такого игрока держит такой клуб как Ювентус. А теперь они еще хотят 25 миллионов. Мир сошел с ума...
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