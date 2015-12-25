«Ювентус» планирует выручить за Дзадза 25 миллионов

«Ювентус» готов продать за 25 миллионов евро форварда Симоне Дзадзу. Известно, что в его услугах заинтересованы «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас», которые готовы выкупить трансфер футболиста. Руководство «Дженоа» также хочет видеть этого игрока в своей команде, но готовы взять его лишь в аренду. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 11 миллионов евро.

В текущем сезоне «Ювентус» после 17 матчей занимает четвертую строчку в турнирной таблице серии А. На счету туринцев 33 очка. Отставание от лидирующего «Интера» составляет три очка.