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    • Хонда отметился результативным действием в Серии А спустя семь месяцев

    Хонда отметился результативным действием в Серии А спустя семь месяцев

    Экс-хавбек ЦСКА Кейсуке Хонда впервые отметился результативным действием в матчах Серии А в нынешнем сезоне. Японец, появившийся в стартовом составе «россонери», ассистировал защитнику Иньяцио Абате, сравнявшему счет в победной встрече 17-го тура против «Фрозиноне» (4:2).

    Свои предпоследний и последний результативные пасы в чемпионате Италии Хонда совершил девятого мая, когда «Милан» нанес поражение «Роме» (2:1). Забитыми мячами полузащитник радовал болельщиков еще раньше – 19-го октября прошлого года, оформив дубль в игре с «Вероной» (3:1).

    В нынешней Серии А миланский клуб по итогам 17-ти туров располагается на шестой строчке в таблице с 28-ю очками в активе и отстает от лидирующего «Интера», который проведет свой матч против «Лацио» поздно вечером, на восемь пунктов.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.12.2015 00:39
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    Комментарии (2)
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    bset
    1450653507
    И стоило ли ради этого покидать ЦСКА? Тем более, так некрасиво.
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    ologreds
    1694996555
    numo452589
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