Хонда отметился результативным действием в Серии А спустя семь месяцев

Экс-хавбек ЦСКА Кейсуке Хонда впервые отметился результативным действием в матчах Серии А в нынешнем сезоне. Японец, появившийся в стартовом составе «россонери», ассистировал защитнику Иньяцио Абате, сравнявшему счет в победной встрече 17-го тура против «Фрозиноне» (4:2).

Свои предпоследний и последний результативные пасы в чемпионате Италии Хонда совершил девятого мая, когда «Милан» нанес поражение «Роме» (2:1). Забитыми мячами полузащитник радовал болельщиков еще раньше – 19-го октября прошлого года, оформив дубль в игре с «Вероной» (3:1).

В нынешней Серии А миланский клуб по итогам 17-ти туров располагается на шестой строчке в таблице с 28-ю очками в активе и отстает от лидирующего «Интера», который проведет свой матч против «Лацио» поздно вечером, на восемь пунктов.