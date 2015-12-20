Серия А. «Фиорентина», «Наполи» и «Рома» одержали победы

«Наполи», «Фиорентина» и «Рома», входящие в лидирующую группу Серии А, в 17-м туре одержали победы над своими соперниками. Неаполитанцы обыграли на выезде «Аталанту», «волки» в родных стенах одолели «Дженоа», а «фиалки» справились с «Кьево».

В еще одном матче аутсайдер турнира «Верона» смогла отобрать очки у крепкого «Сассуоло».

Чемпионат Италии. Серия А. 17-й тур

Аталанта – Наполи – 1:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Гамшик, 52 (с пенальти); 1:1 – Гомес, 54; 1:2 – Игуаин, 62; 1:3 – Игуаин, 85.

Удаления: Жоржинью, 74; Палетта, 90.

Верона – Сассуоло – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Флоккари, 35; 1:1 – Тони, 39.

Рома – Дженоа – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Флоренци, 42; 2:0 – Умар, 89.

Удаление: Джеко, 74.

Фиорентина – Кьево – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Калинич, 20; 2:0 – Иличич, 32.

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