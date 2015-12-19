Пануччи может быть временно назначен главным тренером «Ромы»

Временно исполняющим обязанности наставника «Ромы» может стать экс-защитник «волков» Кристиан Пануччи, которому руководство клуба намерено предложить эту должность в случае увольнения нынешнего главного тренера Руди Гарсии. Пануччи будет руководит командой, пока «Рома» будет вести переговоры с главными претендентами на пост наставника.

Римляне, к примеру, хотят дождаться, когда станет свободным главный тренер сборной Италии Антонио Конте, который проходит подготовку к Евро-2016 с национальной командой.

Пануччи до недавнего времени являлся наставником «Ливорно», который покинул менее месяца назад. Ранее он помогал Фабио Капелло в сборной России.