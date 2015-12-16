Гарсия получит последний шанс в матче с «Дженоа»

Главный тренер «Ромы» Руди Гарсия будет уволен со своего поста в том случае, если команда не добьется удовлетворительного результата в матче 17-го тура Серии А против «Дженоа» в воскресенье.

Сообщается, что после сегодняшнего вылета римлян из Кубка Италии была проведена встреча между наставником и руководством клуба, на которой от Гарсии потребовали немедленного исправления ситуации.

«Рома» не одержала ни одной победы во всех соревнованиях с 8 ноября, а в последних трех встречах не сумела забить ни одного гола.

Кандидатами на пост главного тренера «Ромы» в случае увольнение Гарсии называют Лучано Спаллетти и Вальтера Маццарри.