«Локомотив» сыграет с «Фенербахче», «Краснодар» – со «Спартой», «Боруссия» – с «Порту» и другие пары плей-офф Лиги Европы

Состоялась жеребьевка 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. На этой стадии Россию представляют два клуба: «Краснодар» и «Локомотив».
Полностью пары 1/16 финала плей-офф Лиги Европы выглядят следующим образом:
«Валенсия» – «Рапид»
«Фиорентина» – «Тоттенхэм»
«Боруссия» Д – «Порту»
«Фенербахче» – «Локомотив»
«Андерлехт» – «Олимпиакос»
«Мидтьюлланд» – «Манчестер Юнайтед»
«Аугсбург» – «Ливерпуль»
«Спарта» – «Краснодар»
«Галатасарай» – «Лацио»
«Сьон» – «Брага»
«Шахтер» – «Шальке»
«Марсель» – «Атлетик» Б
«Севилья» – «Мольде»
«Спортинг» – «Байер»
«Вильярреал» – «Наполи»
«Сент-Этьен» – «Базель»
Первые матчи состоятся 18 февраля, ответные – 25 февраля. 26 февраля состоится жеребьевка 1/8 финала плей-офф Лиги Европы.
Д)-Порту,Вильярреал-Наполи и Спортинг-Байер...))