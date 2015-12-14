«Локомотив» сыграет с «Фенербахче», «Краснодар» – со «Спартой», «Боруссия» – с «Порту» и другие пары плей-офф Лиги Европы

Состоялась жеребьевка 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. На этой стадии Россию представляют два клуба: «Краснодар» и «Локомотив».

Полностью пары 1/16 финала плей-офф Лиги Европы выглядят следующим образом:

«Валенсия» – «Рапид»

«Фиорентина» – «Тоттенхэм»

«Боруссия» Д – «Порту»

«Фенербахче» – «Локомотив»

«Андерлехт» – «Олимпиакос»

«Мидтьюлланд» – «Манчестер Юнайтед»

«Аугсбург» – «Ливерпуль»

«Спарта» – «Краснодар»

«Галатасарай» – «Лацио»

«Сьон» – «Брага»

«Шахтер» – «Шальке»

«Марсель» – «Атлетик» Б

«Севилья» – «Мольде»

«Спортинг» – «Байер»

«Вильярреал» – «Наполи»

«Сент-Этьен» – «Базель»

Первые матчи состоятся 18 февраля, ответные – 25 февраля. 26 февраля состоится жеребьевка 1/8 финала плей-офф Лиги Европы.