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    • «Локомотив» сыграет с «Фенербахче», «Краснодар» – со «Спартой», «Боруссия» – с «Порту» и другие пары плей-офф Лиги Европы

    «Локомотив» сыграет с «Фенербахче», «Краснодар» – со «Спартой», «Боруссия» – с «Порту» и другие пары плей-офф Лиги Европы

    Состоялась жеребьевка 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. На этой стадии Россию представляют два клуба: «Краснодар» и «Локомотив».

    Полностью пары 1/16 финала плей-офф Лиги Европы выглядят следующим образом:

    «Валенсия» – «Рапид»

    «Фиорентина» – «Тоттенхэм»

    «Боруссия» Д – «Порту»

    «Фенербахче» – «Локомотив»

    «Андерлехт» – «Олимпиакос»

    «Мидтьюлланд» – «Манчестер Юнайтед»

    «Аугсбург» – «Ливерпуль»

    «Спарта» – «Краснодар»

    «Галатасарай» – «Лацио»

    «Сьон» – «Брага»

    «Шахтер» – «Шальке»

    «Марсель» – «Атлетик» Б

    «Севилья» – «Мольде»

    «Спортинг» – «Байер»

    «Вильярреал» – «Наполи»

    «Сент-Этьен» – «Базель»

    Первые матчи состоятся 18 февраля, ответные – 25 февраля. 26 февраля состоится жеребьевка 1/8 финала плей-офф Лиги Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.12.2015 15:31
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    Комментарии (22)
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    LOKis09
    1450100113
    А поедет Локомотив в Турцию? Вот вопрос! Нагнут их дядьки из... оттуда... И останутся дома.
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    Frozzen
    1450101225
    Твою ж..первый матч в турецкой бане и без Ниасса..хотя с другой стороны могли попасть на Боруссию Д МЮ или Наполи
    Ответить
    OOOVVV.
    1450101424
    Удачи нашим клубам!!!!!!!
    Ответить
    sobaka120982
    1450101654
    А как локо попал на турков??? Мы же с ними в одной группе были???
    Ответить
    Igreks
    1450102546
    вот не понимаю почему русским все время так везет со жребием.....
    Ответить
    taben
    1450109729
    Халява фигле.
    Ответить
    ермакк
    1450111703
    Краснодару не повезло!
    Ответить
    nemolod
    1450116977
    Соперники попались вполне по силам и это лучше,чем немецкие или итальянские команды,однако и они достаточно серьезные!
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    ЖОРРО
    1450125888
    У Краснодара хорошие шансы,а вот Локомотиву придётся тяжело...но,всё возможно! P.S. Порадовали пары Фиорентина-Тоттенхэм,Боруссия(
    Д)-Порту,Вильярреал-Наполи и Спортинг-Байер...))
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    ologreds
    1694996596
    numo451934
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