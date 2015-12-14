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    Лодыгин мечтает сыграть с «Ювентусом»

    Голкипер «Зенита« Юрий Лодыгин мечтает сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом«.

    «Хотелось бы сыграть с «Ювентусом». Это с детства одна из моих любимых команд. Из-за Зидана, и только из-за него. Буффон моим кумиром никогда не был, хотя отношусь к нему с большим уважением. Итальянцы традиционно хорошо играют от обороны, но «Юве» все же отличается в этом плане от остальных команд серии А.

    Да, есть варианты с «Бенфикой« или ПСВ. При всем уважении, в прошлом году мы голландцев просто «раскатали». Очень уверенная была игра», – сказал Лодыгин.

    Напомним, что сразу три российских клуба сегодня узнают своих соперников по весенней части еврокубков. «Бомбардир« в режиме онлайн рассказывает все, что нужно знать о жеребьевке двух главных клубных турниров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2015 13:12
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    Комментарии (3)
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    neveldomha
    1450096323
    Юра, купи сони плей стейшен и играй, хоть с Ювентусом, хоть с Барсой.
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    Недовольный
    1450101692
    мечтает сыграть с Ювентусом,а проигрывать будет Бенфике)
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    ologreds
    1694996596
    numo451923
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