Лодыгин мечтает сыграть с «Ювентусом»

Голкипер «Зенита« Юрий Лодыгин мечтает сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом«.

«Хотелось бы сыграть с «Ювентусом». Это с детства одна из моих любимых команд. Из-за Зидана, и только из-за него. Буффон моим кумиром никогда не был, хотя отношусь к нему с большим уважением. Итальянцы традиционно хорошо играют от обороны, но «Юве» все же отличается в этом плане от остальных команд серии А.

Да, есть варианты с «Бенфикой« или ПСВ. При всем уважении, в прошлом году мы голландцев просто «раскатали». Очень уверенная была игра», – сказал Лодыгин.

Напомним, что сразу три российских клуба сегодня узнают своих соперников по весенней части еврокубков. «Бомбардир« в режиме онлайн рассказывает все, что нужно знать о жеребьевке двух главных клубных турниров.