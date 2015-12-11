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    • Игроки «Локомотива» и «Краснодара» включены в символическую сборную тура в ЛЕ

    Игроки «Локомотива» и «Краснодара» включены в символическую сборную тура в ЛЕ

    Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович и защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон попали в символическую сборную шестого тура Лиги Европы.

    Полностью состав этой команды выглядит следующим образом:

    вратарь – Бойко («Днепр»);

    защитники – Константинидис (ПАОК), Сигурдссон («Краснодар»), Пейчинович («Локомотив»);

    полузащитники – Ламела («Тоттенхэм»), Мертенс («Наполи»), Джака («Базель), Баррада («Марсель»).

    нападающие – Лафата («Спарта»), Чупо-Мотинг («Шальке»), Бобадилья («Аугсбург»).

    Источник: Twitter

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    11.12.2015 20:26
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    Комментарии (2)
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    Дима1960
    1449855497
    "Локо" рулит,вездн.
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    ologreds
    1694996615
    numo451628
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