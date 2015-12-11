Игроки «Локомотива» и «Краснодара» включены в символическую сборную тура в ЛЕ

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович и защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон попали в символическую сборную шестого тура Лиги Европы.
Полностью состав этой команды выглядит следующим образом:
вратарь – Бойко («Днепр»);
защитники – Константинидис (ПАОК), Сигурдссон («Краснодар»), Пейчинович («Локомотив»);
полузащитники – Ламела («Тоттенхэм»), Мертенс («Наполи»), Джака («Базель), Баррада («Марсель»).
нападающие – Лафата («Спарта»), Чупо-Мотинг («Шальке»), Бобадилья («Аугсбург»).
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— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 11, 2015