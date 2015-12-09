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    Канунников: «Смолов – лучший нападающий России»

    Нападающий «Рубина» Максим Канунников назвал Федора Смолова лучшим нападающим России и подвел итоги года.

    «Если говорить о команде, то «Урал» очень неплохо выступает: достойно выглядела команда, сейчас она идет выше «Рубина» опережает нас на 6 очков. А если говорить о футболистах, то назвал бы Федьку Смолова. Мы не так часто общаемся, но я всегда знал, что у него огромный потенциал. Он быстрый и техничный игрок, может далеко пойти.

    Он еще со второй половины прошлого сезона начал и в этом сезоне продолжает: назло критикам, которые говорят, что Федор мало забивает, он очень ярко себя проявляет и показывает результативный футбол. Лучшим вратарем назвал бы Рыжикова, лучший защитник – Олег Кузьмин. Лучший полузащитник – Олег Шатов. А Смолов – лучший нападающий», – сказал Канунников.

    Источник: Р-Спорт

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    09.12.2015 14:01
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    Комментарии (2)
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    aviator117
    1449666090
    Канунников, а кто же ты тогда с одним голом за сезон?
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