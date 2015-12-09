Канунников: «Смолов – лучший нападающий России»

Нападающий «Рубина» Максим Канунников назвал Федора Смолова лучшим нападающим России и подвел итоги года.

«Если говорить о команде, то «Урал» очень неплохо выступает: достойно выглядела команда, сейчас она идет выше «Рубина» опережает нас на 6 очков. А если говорить о футболистах, то назвал бы Федьку Смолова. Мы не так часто общаемся, но я всегда знал, что у него огромный потенциал. Он быстрый и техничный игрок, может далеко пойти.



Он еще со второй половины прошлого сезона начал и в этом сезоне продолжает: назло критикам, которые говорят, что Федор мало забивает, он очень ярко себя проявляет и показывает результативный футбол. Лучшим вратарем назвал бы Рыжикова, лучший защитник – Олег Кузьмин. Лучший полузащитник – Олег Шатов. А Смолов – лучший нападающий», – сказал Канунников.