«Локомотив» вылетел в Албанию

Столичный «Локомотив» отправился на заключительный матч группового этапа Лиги Европы в Албанию. Сегодня утром команда вылетела из «Внуково». Красно-зеленым предстоит провести матч против «Скендербеу».

«Локомотив» после пяти туров занимает вторую строчку в турнирной таблице группы Н. Москвичи на своем счету имеют восемь очков. Отставание от идущего первым «Бешикташа» составляет одно очко. Третье место за «Спортингом», который набрал семь очков. «Скендербеу» замыкает таблицу с тремя очками.