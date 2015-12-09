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    «Локомотив» вылетел в Албанию

    Столичный «Локомотив» отправился на заключительный матч группового этапа Лиги Европы в Албанию. Сегодня утром команда вылетела из «Внуково». Красно-зеленым предстоит провести матч против «Скендербеу».

    «Локомотив» после пяти туров занимает вторую строчку в турнирной таблице группы Н. Москвичи на своем счету имеют восемь очков. Отставание от идущего первым «Бешикташа» составляет одно очко. Третье место за «Спортингом», который набрал семь очков. «Скендербеу» замыкает таблицу с тремя очками.

    Источник: Twitter

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    09.12.2015 10:05
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    Комментарии (12)
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    18JG
    1449649891
    Надеюсь, сольются, как кони!
    Ответить
    С-Пб on-line
    1449655478
    Парни, сделайте цига Н
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    AndresLoko
    1449673963
    Болеем за ЛОКО!!! А то зенита и краснодара маловато будет весной!
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    lokoman92
    1449677134
    только локо, только победа!)
    Ответить
    lokoman92
    1449677153
    так у рубина ведь есть еще шанс попасть в евро весну)
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    Дима1960
    1449776304
    Победы!
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    ologreds
    1694996630
    numo451391
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