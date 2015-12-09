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    • Лига чемпионов. «Атлетико» переиграл «Бенфику», «Галатасарай» и «Астана» разошлись миром

    Лига чемпионов. «Атлетико» переиграл «Бенфику», «Галатасарай» и «Астана» разошлись миром

    В матче шестого тура Лиги чемпионов «Атлетико» обыграл «Бенфику» – 2:1. Победу мадридцам принесли голы Ньигеса и Вьетто, мяч «Бенфики» на счету Митроглу.

    В другой встрече этой группы «Галатасарай» и «Астана» сыграли вничью.

    Таким образом, «Атлетико» занял первое место в группе, «Бенфика» – второе, а путевка в Лигу Европы досталась «Галатасараю».

    Лига чемпионов. Группа C. 6-й тур

    Бенфика (Португалия) – Атлетико (Испания) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ньигес, 33; 0:2 – Вьетто, 55; 1:2 – Митроглу, 75.

    Галатасарай (Турция) – Астана (Казахстан) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Твуманси, 62; 1:1 – Инан, 64.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2015 01:10
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    Комментарии (2)
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    ЖОРРО
    1449612966
    В Турции какая то жесть...2 гола на 64 минуте,пипец!
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    ologreds
    1694996631
    numo451368
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