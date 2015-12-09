Лига чемпионов. «Атлетико» переиграл «Бенфику», «Галатасарай» и «Астана» разошлись миром

В матче шестого тура Лиги чемпионов «Атлетико» обыграл «Бенфику» – 2:1. Победу мадридцам принесли голы Ньигеса и Вьетто, мяч «Бенфики» на счету Митроглу.

В другой встрече этой группы «Галатасарай» и «Астана» сыграли вничью.

Таким образом, «Атлетико» занял первое место в группе, «Бенфика» – второе, а путевка в Лигу Европы досталась «Галатасараю».

Лига чемпионов. Группа C. 6-й тур

Бенфика (Португалия) – Атлетико (Испания) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ньигес, 33; 0:2 – Вьетто, 55; 1:2 – Митроглу, 75.

Галатасарай (Турция) – Астана (Казахстан) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Твуманси, 62; 1:1 – Инан, 64.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы групп Лиги чемпионов