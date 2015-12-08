Самедов: «Не знаю раскладов, но нужно настраиваться на победу над «Скендербеу»

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов рассказал о своих ожиданиях от матча шестого тура Лиги Европы против «Скендербеу».

«Мы не так давно играли с этой командой. Все помнят, что это за соперник. Была тяжелая игра. Завтра в Албанию прилетим, и тренерский штаб нам покажет видео последних игр «Скендербеу». Нужен результат, победа, конечно же. Какие расклады могут быть, я не знаю. Но настраиваться нужно на победу», – говорит Самедов.

Матч «Скедербеу» – «Локомотив» состоится в четверг 10 декабря. Начало – в 23.05.