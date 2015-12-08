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    • Самедов: «Не знаю раскладов, но нужно настраиваться на победу над «Скендербеу»

    Самедов: «Не знаю раскладов, но нужно настраиваться на победу над «Скендербеу»

    Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов рассказал о своих ожиданиях от матча шестого тура Лиги Европы против «Скендербеу».

    «Мы не так давно играли с этой командой. Все помнят, что это за соперник. Была тяжелая игра. Завтра в Албанию прилетим, и тренерский штаб нам покажет видео последних игр «Скендербеу». Нужен результат, победа, конечно же. Какие расклады могут быть, я не знаю. Но настраиваться нужно на победу», – говорит Самедов.

    Матч «Скедербеу» – «Локомотив» состоится в четверг 10 декабря. Начало – в 23.05.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    08.12.2015 23:05
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    Комментарии (2)
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    Frozzen
    1449605456
    Не дай бог не победите..хотя Спортинг там влетел 0:3,но это уже совсем другая история
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    ologreds
    1694996631
    numo451358
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