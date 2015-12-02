Пеллегрини: «Возможно, Харт сыграет в субботу»

В «Манчестер Сити» остается сложная ситуация с травмированными игроками. Главный тренер команды Мануэль Пеллегрини рассказал о перспективах каждого из них на выздоровление.

«Я не думаю, что Венсан Компани в ближайшее время вернуться на поле. Может быть к матчу со «Суонси», не раньше. Возможно, Джо Харт сыграет в субботу или в следующий вторник, а Серхио Агуэро восстанавливается, но еще испытывает некоторый дискомфорт, посмотрим, будет ли он готов выйти на матч в эту субботу.

У Фернандо небольшое повреждение, а Самиру Насри потребуется длительный срок на восстановление», – рассказал Пеллегрини.

Напомним, что в матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» сыграет на выезде со «Сток Сити» во вторник, 8 декабря, в 15:45 по московскому времени.